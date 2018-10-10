ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب حافلة بقرية صغيرة شرقي مدينة كيسومو الكينية، صباح الأربعاء، إلى 50 قتيلاً بينهم 7 أطفال. وقالت صحيفة “ذا ستاندارد” الإلكترونية “ارتفعت حصيلة ضحايا الحافلة التي انقلبت على طريق بقرية كيريتشو شرقي كيسومو، في وقت مبكر صباح اليوم، إلى 50 قتيلا”. ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة كيريتشو تأكيده “مقتل 50 شحصا من ركاب الحافلة، هم 31 رجلا، و12 امرأة، و7 أطفال”. ولفتت الصحيفة إلى أن “الحافلة كانت متجهة من العاصمة نيروبي إلى منطقة كاكاميغا، وكانت تقل 52 راكبا”.

وعرضت قناة “كي تي في” الكينية لقطات مصورة أظهرت تحطم حافلة الركاب بشكل كبير وتناثر أجزائها في موقع الحادث، بينما تجمع سكان محليون حولها. يذكر أن الإحصائيات الرسمية في كينيا تشير إلى مقتل 3000 شخص سنويا في حوادث الطرق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية