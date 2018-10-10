أخطرت سلطات العدو الاسرائيلي الأربعاء مواطني بلدة الزاوية غرب سلفيت بالضفة الغربية بمصادرة 8242 دونما لاغراض عسكرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن “البلدية تلقت إخطارا من قبل ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة يتضمن مصاردة أراضي المنطقة المعروفة بحوض رقم 4 والتي تعرف بخلايل سيرسيا في الجهة الغربية من بلدة الزاوية بذريعة الحاجة الامنية في المنطقة”.

واضافت المصادر انه “تم إبلاغهم من قبل الارتباط الفلسطيني بقيام القائد العسكري بمصادرة ما يقارب 8242 دونما، حيث ان المنطقة يستخدمها الاحتلال كمعسكر لجيشه واليوم أعلن عن تجديد لمصادرة الاراضي”.

ولفتت المصادر الى ان “المنطقة يحيط بها مستوطنة مدين دان الاسرائيلية والتي اقيمت على اراضي المواطنين منذ 15 عاما، ويلف المنطقة شيك وبوابات ويمنع اصحاب الاراضي من دخولها الا بتصاريح الدخول وفي اوقات معينة”، وأشارت الى ان “الاحتلال اعطى لاصحاب الاراضي الاعتراض على قرار المصادرة منذ تاريخه ولمدة ستة أيام”.