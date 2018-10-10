قضت محكمة دكا بإعدام 19 مداناً بالضلوع في هجمات استهدفت تجمعاً انتخابياً لأنصار رئيسة الوزراء الحالية شيخة حسينة في أب/أغسطس 2004. ونقلت صحيفة “بروثوم آلو” بنغلاديش، صباح اليوم الأربعاء “قضت المحكمة بإعدام 19 شخصا، بينهم وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية لطفوجامان بابار، ونائبه عبد السلام بينتو، بينما حكمت بالسجن مدى على الحياة على زعيم المعارضة طارق رحمان، بعد إدانتهم بالضلوع في هجمات استهدفت تجمعا انتخابيا في 21 أب/أغسطس 2004”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية “تشمل 31 متهما” أدينوا بإلهجوم وإلقاء قنابل يدوية على التجمع الانتخابي. وكان هجوم بالقنابل وقع عقب إلقاء الشيخة حسينة خطابا سياسيا وسط حشد كبير من أنصارها في العاصمة دكا أب/أغسطس 2004، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، من بينهم حسينة التي أصيب بجروح. ودخلت البلاد بعد الهجوم أزمة سياسية، بينما أعلنت أحزاب المعارضة بدء إضراب عام في البلاد احتجاجا على تنفيذ الهجوم، وفشل الشرطة في توفير الحماية والتأمين للشخصيات السياسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية