الشبه (Alum) استخدمت منذ ملايين السنوات لأغراض مختلفة مثل التخليل والتعليب، وهي مصنوعة من مكونين من الاملاح: كبريتات الألمنيوم وكبريتات الألومنيوم، لكن بسبب الاثار الجانبية المرتبطة باستخدامها في الأغذية، اقتصر ذلك على الاستخدامات الخارجية.

1- علاج قروح الفم الفيروسية: بسبب المواد التي تحتويها الشبه، استخدمت منذ القدم في علاج قروح الفم الفيروسية.

قم بوضع بعضًا من الشبه على القروح واتركها لمدة 30 ثانية ثم اغسلها جيدًا. بإمكانك تكرار العملية مرتين إلى ثلاث يوميًا حتى تتخلص من القروح نهائيًا، وبشكل عام علاج قروح الفم الفيروسية باستخدام الشبه يتمثل في ثلاثة أيام فقط.

2- فوائد الشبه لعلاج الهالات السوداء: بدأت العديد من شركات تصنيع منتجات التجميل في استخدام الشبه في منتجاته وبالأخص تلك التي تهدف للتخلص من الهالات السوداء أسفل العيون، وللحصول على هذه الفائدة، قومي بتطبيق الخطوات التالية:

-مزج بعضًا من مادة الشبه مع الماء

-خلطها حتى تحصل على مزيج متماسك القوام

-تطبيق المزيج أسفل العين لبضع دقائق.

تحذير: من المهم إبقاء المزيج بعيدًا عن العين نفسها لما في ذلك من خطر، لذا يجب استخدام المادة لهذا الغرض بحذر شديد.

3- المساهمة في علاج الجروح: كشفت نتائج بعض الدراسات العلمية المختلفة أن استخدام الشبه من شأنه أن يساعد في علاج الجروح النازفة، وذلك بسبب خصائصه الجيدة. حيث من الممكن وضع الشبه على هذه الجروح لضمان عدم فقدان المزيد من الدم.

في المقابل من الضروري التأكيد على أهمية طلب المساعدة الطبية في حال كانت الجروح عميقة وليست سطحية، وإن لم يتوقف النزيف.

4- الشبه لإزالة الشعر الزائد: استخدمت الشبه منذ القدم من أجل التخلص وإزالة الشعر الزائد في الجسم. حيث قامت النساء منذ سنوات عديدة بمزج نصف ملعقة من صغيرة من بودرة الشبه مع ملعقة واحدة من ماء الورد، من ثم استخدامها في المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

5- فوائد الشبه في التخلص من رائحة الجسم غير المحببة: في كثير من الأحيان يختلط العرق مع البكتيريا المتواجدة عند الغدد العرقية مما يسبب ظهور رائحة غير محببة للجسم، لكن استخدام الشبه من شأنه أن يساعدك في التخلص من هذه المشكلة المحرجة، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.

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المصدر: ويب طب