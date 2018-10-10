أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء الشؤون الخارجية لكل من روسيا والصين وكوريا الشمالية أكدوا على ضرورة العمل المشترك لإعادة النظر في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

هذا الموقف جاء في بيان صدر عقب مباحثات أجراها نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف ونظيريه الصيني كون سوانغ والكوري الشمالي تسوي سونغ هي، حيث قالوا إن “كوريا الشمالية قامت بخطوات هامة في طريق نزع السلاح النووي”، واعتبروا انه “من المهم بدء إعادة نظر مجلس الأمن الدولي في العقوبات ضد كوريا الشمالية”، ولفتوا الى “وجوب العمل على سياسة مواجهة العقوبات الأحادية”.

واتفق المجتمعون على أنه “لا يوجد بديل للتسوية السياسية – الدبلوماسية لكافة مشاكل شبه الجزيرة الكورية وتم إعطاء تقييم كبير لجهود الدول من أجل تقدم هذه التسوية”، وأيدوا “إجراء مباحثات بين كوريا الشمالية، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل رفع القيود بشكل مشترك وتطبيع العلاقات”.

المصدر: سبوتنيك