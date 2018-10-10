كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا وقت لديه حاليا للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للبحث في مسألة نزع سلاحه النووي لأنه منشغل بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية أيوا للمشاركة في تجمع سياسي إن “ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الـ6 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

وأضاف ترامب “ستكون القمة بعد انتخابات التجديد النصفي، لا يمكنني أن أغادر الآن”.

المصدر: روسيا اليوم