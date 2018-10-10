اعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “أن الأهم من الأجواء التفاؤلية التي سادت في الأيام القليلة الماضية هي الوصول الى التصور النهائي في التشكيلة الحكومية، الا اننا لا نزال في مرحلة طرح الأفكار التي لم يتم تثبيتها من قبل الأطراف وتقديمها وفق صيغة نهائية، وبالتالي علينا الانتظار ولن نقول “فول ليصير بالمكيول”.

واشار في حديث اذاعي الى وجود تقدم بشأن العقدة الدرزية من خلال التنازلات التي قدمها النائب السابق وليد جنبلاط، فيما تبرز نوعية الحقائب وتوزيعها في العقدة المسيحية التي لا تزال تبحث عن تثبيت الأفكار التي يتم التداول بها بين المعنيين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام