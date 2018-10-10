ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 200 ليرة لبنانية، وصفيحة كل من البنزين 95 اوكتان والديزل اويل وقارورة الغاز 300 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر صفيحة المازوت الاحمر.

جاء ذلك في قرارات، أصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي:

– بنزين 98 اوكتان 29100 ليرة لبنانية



– بنزين 95 اوكتان 28500 ليرة لبنانية



– ديزل اويل للمركبات 20900 ليرة لبنانية



– مازوت احمر 20500 ليرة لبنانية



– قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات17000 ليرة لبنانية



– قارورة غاز زنة 12,5 كيلوغراما لم تسعر .

ومن المتوقع، أن تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 85 دولارا اميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام