قطع مستوطنون صهاينة من مستوطنة “بروخين” المقامة على أراضي بلدة بروقين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة عشرات أشجار الزيتون المثمرة غربي البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مستوطني بروخين قاموا بتقطيع وقص ما يقارب 40 شجرة زيتون مثمرة تترواح أعمارهم ما بين 2- 20 عاما في المنطقة الغربية من البلدة”.

وأضافت المصادر الى ان “الاحتلال يطمح لضم الاراضي المزروعة بالزيتون في بلدة بروقين من أجل توسعة مستوطنة بروخين على حسابنا”.

ولفتت المصادر الى ان “الاحتلال يعمل بكل السبل كي يرحل ابناء بروقين منها عبر مواصلة الاعتداءات على الاراضي الزراعية”، وتابعت “منذ عامين قام المستوطنون بحرق 200 شجرة”.

المصدر: وكالة معاً