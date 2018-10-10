أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأن الإعصار مايكل أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على غربي كوبا، مع توجهه صوب خليج المكسيك مستهدفا فلوريدا.

وأضاف المركز أن موقع الإعصار حاليا يبعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي الطرف الغربي لكوبا، برياح تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة وهو من الفئة الأولى.

وفي هذا السياق قال خبير في الأرصاد الجوية مقره ميامي، إنه من المتوقع أن يصبح مايكل إعصارا ضخما من الفئة الثالثة بحلول ليلة الثلاثاء.

وأسفرت الأمطار الغزيرة في مطلع الأسبوع عن مقتل 13 شخصا في أمريكا الوسطى بعدما ضرب الإعصار مايكل الساحل الشمالي لهندوراس.

من جهتهم قال خبراء الأرصاد الجوية إن سيولا انهمرت على شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وغربي كوبا، مع توجه الإعصار شمالا ووصلت سرعة الرياح إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وبعد أن يضرب فلوريدا، من المتوقع أن يتجه يومي الأربعاء والخميس إلى الشمال الشرقي على طول ساحل الأطلسي ليجتاح ولايتي نورث وساوث كارولاينا الأمريكيتين اللتين لا تزالان تتعافيان من إعصار فلورنس الذي ضربهما الشهر الماضي.

المصدر: وكالة رويترز