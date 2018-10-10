أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني، كونغ شوان يو، أن التعاون الصيني الروسي في المجال العسكري يعد قانونيا تماما، وأن الصين ستواصل تعزيزه بشكل حازم، بالرغم من العقوبات الأمريكية.

وقال شوان يو في مؤتمر صحفي، اليوم كرّس لمشاركة رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ في الاجتماع القادم لمجلس رؤساء حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان “إن التعاون بين روسيا والصين قانوني ونزيه تماما، وفقا لمصالح روسيا والصين، ولعب دورا إيجابيا في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ولن يسمح لأحد بالتدخل في هذا التعاون”.

وشدد على أن بكين تعارض بشدة فرض ما يسمى العقوبات تحت ذريعة التعاون العسكري مع روسيا.

وتابع قائلا في معرض تعليقه على العقوبات الأمريكية “لذلك أريد أن أؤكد هنا أن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري والتجاري، وفي قطاع الدفاع سيستمر قدما كما كان من قبل”، مضيفا بأن الجانبين سيتخذان الآليات اللازمة للتعامل مع هذه الإجراءات”.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية في وقت سابق، الولايات المتحدة لإلغاء ما يسمى بالعقوبات المفروضة على الصين بسبب التعاون العسكري مع روسيا، وحث الجانب الأمريكي على تصحيح أخطائه على الفور، وإلغاء ما يسمى بالعقوبات، وإلا سيتحمل مسؤولية النتائج.

وأكد أن الصين ستستمر مع الجانب الروسي في تحقيق توافق الآراء الذي توصل إليه قادة البلدين، وسترفع بكين التعاون الاستراتيجي بين البلدين إلى مستوى جديد.

المصدر: وكالة سبوتنيك