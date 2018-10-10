دعا رؤساء برلمانات دول أوراسيا، اليوم الثلاثاء، إلى تسوية النزاع في سوريا وملف كوريا الشمالية النووي بطرق سلمية.

وجاء في بيان ختامي صادر عن الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات أوراسيا، الذي اختتم أعماله الثلاثاء في مدينة أنطاليا التركية، أن المشاركين فيه يعترفون بـ”دور الأمم المتحدة المركزي في دفع وتعزيز السلام والأمن في العالم”.

وأعرب البيان عن قناعة المشاركين في الاجتماع بعدم إمكانية حل الأزمة السورية بالقوة العسكرية، وتأييدهم للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية في سوريا، “تحت قيادة وبمشاركة السوريين أنفسهم، بما يتماشى مع القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.

كما دعا رؤساء البرلمانات الأطراف السورية إلى “تفادي خطوات من شأنها أن تهدد المدنيين أو منع تهيئة الظروف المواتية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى منازلهم، بطريقة طوعية وآمنة”.

وفيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، عبر رؤساء برلمانات أوراسيا عن احترامهم للالتزامات المتبادلة بين بيونغ يانغ وسيئول بشأن بناء حوار بينهما بغية إحلال سلام دائم في المنطقة، بما في ذلك تنظيم لقاءات قمة بين الدولتين.

وجدد رؤساء البرلمانات إدانتهم “للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن أي انتماءات عرقية أو دينية”، مشيرين إلى أنه لا توجد دولة تستطيع أن تتصدى لهذا التهديد لوحدها، لذا فقد التزم المشاركون في اللقاء “بالعمل سوية لحماية المواطنين وتعزيز الأمن وضمان الاستقرار في العالم”.

كما أشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية دور البرلمانات في حل مشكلات متعلقة بحماية البيئة، مشددين على أن التعاون والتنسيق الوثيقين بين برلمانات دول المنطقة سيساهمان في تطبيق المعايير البيئية على اقتصاديات هذه الدول.

وذكر البيان أن الاجتماع القادم لرؤساء برلمانات أوراسيا سيُعقد في كازاخستان في العام 2019.

المصدر: وكالات