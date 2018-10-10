أكد وزير الدفاع الايراني، الثلاثاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت تقدما لافتا في مجال الطائرات المسيرة، وأصبحت من الدول الأوائل في العالم في هذا المجال.

وفي كلمته خلال ملتقى دور القدرات الجوية في الاقتدار الوطني، قال العميد امير حاتمي: بعد انتصار الثورة الاسلامية والحظر الجائر المفروض على الشعب الايراني، وكذلك الحظر الخاص على القوة الجوية والصناعات الجوية، وكذلك مغادرة المستشارين العسكريين الاجانب، كان الاعداء يتصورون ان القوة الجوية الايرانية ستتعطل وسينتهي امرها.

ولفت العميد حاتمي الى الدور المصيري لتوجيهات الامام الراحل (قدس سره) وبعده ارشادات القائد الاعلى للقوات المسلحة الامام السيد علي الخامنئي، في تحقيق التطور والتقدم اللافات والانجازات العظيمة والعديدة بما فيها في القوة الجوية، مضيفا: نشهد اليوم ورغم الحظر، أننا تحولنا الى قوة لها وزنها.

وقال: اننا نمر اليوم بظروف، بحيث تظافرت فيها امكانات الصناعات الدفاعية للشركات المعرفية مع الجامعات الكبرى بالبلاد، وتناسقت ووضعت يدا بيد لتمضي قدما في تعزيز القدرات الجوية وتطويرها.

وأضاف: ان تطوير صناعاتنا الجوية بلغت حدا في الوقت الحاضر، تمكنت فيه من عرض مقاتلة كوثر اعتمادا على القدرات المحلية وبحضور رئيس الجمهورية، حيث اجتازات جميع الاختبارات بنجاح، واليوم فإن الصناعات الدفاعية مستعدة لانتاج هذه المقاتلة في حال توفير التمويل اللازم، وتسليمها الى الاسطول الحربي للقوة الجوية.

ولفت الى أن توصلت الى تقنيات متطورة في تصميم وتصنيع مقاتلة كوثر، قائلا: في الوقت الحاضر فإن العديد من الدول المتطورة في العالم تعاني من التبعية في هذه المجالات، وتقوم بشراء احتياجاتها بصرف مبالغ ضخمة.

وأردف: ان القسم الراداري والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والقوة الجوية، تشكل عناصر القدرات الجوية لإيران الاسلامية، حيث حققنا تقدما باهرا في جميع المجالات طيلة العقود الاربعة من عمر نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المبارك، وخاصة في مجال الطائرات المسيرة، حيث نعتبر من الدول الاولى في العالم بهذا المجال.

المصدر: وكالات