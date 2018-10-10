طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو، بتسليم المسؤولين عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي للقضاء.

جاء ذلك في كلمته أمام الكتلة النيابة لحزبه في البرلمان اليوم، قال فيها “علينا فورًا إعادة النظر في علاقاتنا مع السعودية”، مشددًا على ضرورة سؤال الجانب السعودي عن ما حدث لخاشقجي”.

وأضاف ان ” يجب العثور على المسؤولين، وتسليمهم للقضاء”، ودعا إلى طرد فوري لجميع الدبلوماسيين المتورطين باختفاء خاشقجي، وإعلانهم أشخاص غير مرغوب بهم. مؤكدا “ألا يمكن أن تصبح حياة إنسان رخيصة بهذا القدر”.

المصدر: وكالات