كشف رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، عن “احتمال عقد لقاء يجمعه بنظيره اليوناني، نيكوس أناستاسيادس”.

وأشار أقينجي، في تصريح له، إلى “إمكانية اجتماعه برئيس قبرص الرومية، بعد نشر الأمم المتحدة تقريرها المتعلق بالوضع في الجزيرة خلال تشرين الأول الحالي”، معربا عن “أمله في أن يتم ذلك قريبا”.

كما نوه أقينجي الى “حرص بلاده في الوصول بالجزيرة إلى سلام واستقرار مستدامين، تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وتجدر الاشارة الى انه منذ العام 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، ولاحقا رفض القبارصة اليونانيون خطة أممية عام 2004 ترمي إلى توحيد الجزيرة.

المصدر: وكالات