أعلن وزير الحرب الاميركي جيم ماتيس الثلاثاء أن الولايات المتحدة “تتابع عن كثب الوضع” بشأن الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر بعد توجهه إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال ماتيس في تصريح أدلى به من مقر البنتاغون في واشنطن “نتابع الوضع عن كثب ونعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية”. الا أن وزير الحرب الاميركي حرص على القول إن التعاون العسكري مع السعودية يتواصل وبخاصة في اليمن حيث تقدم الولايات المتحدة السلاح والتزود بالوقود في الجو لقوات التحالف التي تشن عدوانا على اليمن منذ أكثر من 3 سنوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية