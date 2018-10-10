قدم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الشكر لمندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي تم الإعلان عن استقالتها من منصبها مع نهاية العام الجاري.

وقال نتنياهو في بيان له، اليوم الثلاثاء “أشكر المندوبة نيكي هايلي التي خاضت معركة ضد نفاق الأمم المتحدة بلا هوادة، في سبيل الحقيقة والعدالة لبلادنا”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل استقالة نيكي هايلي من منصبها، الذي كانت تشغله منذ وصول إدارة ترامب للحكم في الولايات المتحدة، والذي ستتركه مع نهاية العام.

وجدير بالذكر أن هايلي دافعت عن الكيان الإسرائيلي أكثر من مرة خلال جلسات مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، ودافعت كذلك عن القرار الأمريكي بنقل السفارة لدى كيان العدو إلى القدس المحتلة، وغير ذلك من السياسات الأمريكية الداعمة لتل أبيب.

المصدر: وكالات