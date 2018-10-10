صرحت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجيون بأن استقلال بلادها عن المملكة المتحدة هو الحل الوحيد للمشاكل التي تواجه إسكتلندا بسبب “بريكست”.

وقالت ستورجيون خلال مؤتمر للحزب القومي الإسكتلندي الذي تترأسه، إن “بريكست يمثل مشكلة جدية لإسكتلندا”، مضيفة أن “الحل الوحيد هو أن نصبح دولة مستقلة”، مشيرة إلى أنها مقتنعة أكثر فأكثر بأن ذلك سيحدث.

ولفتت ستورجيون إلى أن بريكست بين أن مستقبل إسكتلندا ليس بيدها، لأنها مضطرة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون رغبتها.

ودعت ستورجيون مؤيديها إلى التحلي بالصبر، مؤكدة أنها ستتخذ قرارا بشأن مساع جديدة للانفصال بعد أن تكون شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي واضحة.

يذكر، أن معظم سكان إسكتلندا صوتوا ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء الاستفتاء العام على هذا الموضوع في عام 2016، والذي انتهى لصالح مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد بـ 52 بالمئة مقابل الـ 48.

وفي عام 2014 جرى في إسكتلندا استفتاء على الانفصال عن بريطانيا، صوت خلاله 55 بالمئة بـ “لا” مقابل 45 بالمئة بـ “نعم”.

المصدر: وكالة رويترز