اكد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق في المرحلة المقبلة.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي. وفي بداية اللقاء هنا مسجدي بأسم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية عبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله”.

واضاف المكتب، أن “اللقاء شهد مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين الذي تربطهما العديد من المشتركات، واستمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمجالات الاخرى اضافة الى اهمية التنسيق في المجال الامني”.

من جانبه، اكد السفير الايراني على استمرار دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لـ”العراق في المرحلة المقبلة والتي يتطلع فيها الشعب العراقي لتكون مرحلة للاعمار وتوفير الخدمات والاستقرار”.

المصدر: وكالة أنباء فارس