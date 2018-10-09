نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب علمه بأي تفاصيل تخص الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في مدينة اسطنبول التركية قبل أسبوع، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين في الأمر. وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، “لا أعلم أي شيء في الوقت الراهن عن اختفاء خاشقجي، لكن سأتحدث مع المسؤولين السعوديين في الأمر”.

واختفى خاشقجي (59 عاماً) يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول ولكنه لم يخرج، ونفت القنصلية السعودية احتجاز خاشقجي، وأكدت أنه خرج من القنصلية.ر وأعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في القضية.

وذكرت مصادر أمنية مساء السبت الماضي، بحسب وسائل إعلام، أن “15 سعودياً بينهم مسؤولون وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين، وأنهم دخلوا القنصلية بالتزامن مع تواجد خاشقجي فيها قبل أن يعودوا إلى بلدهم”. وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات المتعلقة بقضية اختفاء خاشقجي.

كما طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، السعودية بإثبات خروج خاشقجي من قنصليتها في إسطنبول، مؤكدا أنه لا يمكن للجانب السعودي التملص من مسؤولية اختفاء خاشقجي بمجرد القول إنه خرج من القنصلية.

المصدر: سبوتنيك