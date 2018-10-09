قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يعرف شيئا عن اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي وأنه لم يتحدث مع المسؤولين السعوديين عنه.

وصرح ترامب أنه سيتحدث مع المسؤولين السعوديين بشأنه في مرحلة ما.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أعلن فيه قبول استقالة الأخيرة.

والاثنين، أعرب دونالد ترامب عن قلقه إزاء التقارير حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: “أنا قلق بهذا الشأن، ولا يعجبني السماع عن ذلك”، مضيفا أنه يتمنى أن تحل هذه المسألة.

وتابع بالقول إنه لا يعرف أحد شيئا عن ذلك.

المصدر: وكالات