أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة لم يكن لديها علم باستقالة سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي.

وقال دوجاريك في حديث له الثلاثاء إن “الأمين العام لم يكن لديه علم باستقالة السفيرة هايلي”، وأكد أن “الأمين العام ربطته علاقة عمل جيدة جدا مع هايلي”.

وأوضح دوجاريك أن “الجانبان عملا على تجاوز اللحظات الصعبة”، وتابع “الأمين العام لديه موقفه بشأن تغير المناخ ودعم اللاجئين وهذه مواقف ثابتة ولن تتغير”، وتابع “السفيرة هايلي كانت تمثل موقف بلادها لكن أود أن أؤكد أن لديهم علاقة عمل جيدة”.

المصدر: سبوتنيك