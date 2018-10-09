عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل وحضور الاعضاء، في مقر الهيئة التنفيذية للتيار.

وبعد الإجتماع، تحدث النائب آلان عون حيث قال “عقد التكتل اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس التكتل الوزير جبران باسيل وبحث في ملفات متعددة”، وتابع “وضعنا وزير الخارجية في أجواء جولته العربية في الكويت والأردن تحديدا واطلعنا على الملفات الثنائية التي بحثت، لا سيما موضوع النازحين وعلى العلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين وتطرقنا الى الموضوع الحكومي”.

وعن تشكيل الحكومة، قال عون “ما زلنا في انتظار، كما جميع اللبنانيين، أن يحسم هذا الموضوع”، واضاف “إننا نبني على التفاؤل الذي أبداه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي على أساسه نأمل في أن تنتهي المفاوضات وتشكل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام