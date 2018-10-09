أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الثلاثاء أن نجاح الحكومة لن يتحقق دون وجود دعم من قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، بالإضافة للدعم الحقيقي الذي يجب أن تحصل الحكومة عليه من الجمهور.

وأضاف عبد المهدي في بيان له حول تشغيل موقع إلكتروني يتيح للمواطنين ترشيح أنفسهم لمنصب وزير في خطوة غير مسبوقة “أشكر آلاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني”.

وتابع عبد المهدي “أؤكد أننا صممنا محتوى الموقع بعناية وأعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة أولية للطلبات غير المكتملة وفريقا مخصصا لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين ان توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الاعمال والمهام اللاحقة الأخرى”.

المصدر: سبوتنيك