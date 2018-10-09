استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي، وعرض معه الوضع الراهن وموضوع الحكومة، وتركز الحديث على الوضع الاعلامي ومشاكل الاعلام المطبوع.

وقال الرياشي بعد اللقاء “أكد لي دولة الرئيس بري مرة اخرى انه في هذا البلد لا احد يضع فيتو على احد”، وتابع “لا نحن نضع فيتو على احد ولا نقبل ان يضع احد فيتو علينا”، واضاف ان “ملف تشكيل الحكومة عند الرئيس المكلف واتمنى خيرا”.

كما استقبل الرئيس بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف وعرض معه عددا من الامور المتعلقة بالوزارة ودعم الجيش.

واستقبل الرئيس بري كتلة “اللقاء الديموقراطي”، حيث جرى البحث في مجمل الاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام