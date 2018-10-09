عقدت “لجنة الادارة والعدل” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب الاعضاء.

وقالت اللجنة في بيان لها “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، تابعت خلالها درس اقتراح قانون الاعلام”.

وتابع البيان ان “اللجنة استمعت الى رأي وزارة العدل ثم درست الصيغة الجديدة لمواد الباب الاول من الاقتراح المذكور بعد اعادة صياغتها على ضوء الملاحظات التي ابديت في الجلسة السابقة وتوقفت عند بعضها ولا سيما مسألة المدونات الشخصية وما اذا كان يجب ان تندرج ضمن قانون الاعلام ام تبقى في حقوق الملكية الفكرية”.

ولفت البيان الى انه “نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة بعد التدقيق في بعض النقاط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام