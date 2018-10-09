جدد العدو الاسرائيلي خرقة للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 1701.

فقد قالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الثلاثاء الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 7/10/2018 ما بين الساعة 13,03 والساعة 17,42، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب) على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 463 مترا”.

ولفت البيان الى انه “بتاريخ 8/10/2018، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة الإقليمية المذكورة ما بين الساعة 9,31 والساعة 11,25 على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 500 متر”، واشار البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام