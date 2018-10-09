أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء ان “إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا المغلق منذ نحو ثلاث سنوات سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة”.

وقال الصفدي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان “بالنسبة لمعبر جابر-نصيب سبق وان قلنا باننا نريد حدودا مفتوحة (بين البلدين) وقلنا بأن هناك محادثات فنية تجري وانه سيتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والاجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة”.

وفي ما يتعلق باللاجئين السوريين، اكد الصفدي “نحن لن نجبر أحدا على العودة ونحن نشجع العودة الطوعية للاجئين ونعمل على التوصل لحل سياسي للازمة السورية يعيد لسوريا أمنها واستقرارها”، واضاف انه “عندما يتحقق الحل السياسي وتستعيد سوريا عافيتها ودورها بالتأكيد سيرغب كل سوري ان يعود الى بلده”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية