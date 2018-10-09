التقى عضو المجلس السياسي لحزب الله حسن حب الله وفدا قياديا من حركة فتح في لبنان برئاسة مسؤول العلاقات السياسية للحركة محمود سعيد ومسؤول العلاقات في بيروت صلاح الهابط وامين سر الحركة وفصائل المنظمة سمير ابو عقش بحضور معاون العلاقات الفلسطينية عطا الله حمود.

وقدم الوفد تعازي الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالحاجة أم عماد مغنية ام الشهداء وسائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته، وأكد الوفد موقف حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لصفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين.

وأكد الجانبان على “ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية عبر اتمام المصالحة والعمل على تحصين الجبهة الداخلية اللسطينية لمواجهة الاحتلال وادان الجانبان الجرائم الصهيوني البشعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني”.

كما جرى البحث في الاوضاع بالمخيمات الفلسطينية في لبنان، وجرى التأكيد على حماية أمن واستقرار المخيمات والعلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والعمل على تحسين الظروف الحياتية عبر اعطاء الحقوق المدنية للفلسطيني اللاجئ بشكل مؤقت في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام