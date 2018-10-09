أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام حسين غيب برور، اليوم الثلاثاء، وجود تعاون استخباراتي بين السعودية والكيان الصهيوني ضد الثورة الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد غلام حسين غيب برور قال في كلمة له اليوم الثلاثاء، “نشهد اليوم حرباً شاملة مع الاستكبار العالمي والرئيس الامريكي أظهر عدائه وتهديداته.

وأشار العميد غيب برور الى ذراعي امريكا المهمين في المنطقة، قائلا، ان نظام آل سعود الخبيث والكيان الصهيوني المحتل للقدس يشارك في هذه الحرب ضد الثورة الاسلامية الايرانية من خلال اموال ضخمة وعمليات استخباراتية.

المصدر: وكالة فارس