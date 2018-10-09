أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية الثلاثاء ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون يرغب في أن يستقبل البابا فرنسيس في بلاده، قائلا انه “سيكون موضع ترحيب شديد”.

وأشارت الرئاسة الكورية الجنوبية الى انها ستنقل رسالة بيونغ يانغ الى الفاتيكان.

وسيعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان لقاء مع البابا خلال زيارته الى الفاتيكان في 17 و 18 تشرين الاول/أكتوبر.

وقال كيم ايوي-كيوم الناطق باسم الرئيس الكوري الجنوبي “خلال اجتماع مع البابا فرنسيس. سينقل الرئيس رسالة الزعيم كيم جونغ اون التي تقول انه سيستقبل بحرارة البابا اذا جاء الى بيونغ يانغ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية