أطلعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على نتائج لقاءاتها برئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس من ميركل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”. وأفادت الوكالة، أن المستشارة الألمانية، أكدت على موقف بلادها والاتحاد الأوروبي “الداعم لتحقيق السلام وفق حل الدولتين”. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي “قدم دعما كبيرا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل استمرارها في دورها”.

وأعربت عن قلقها من الأوضاع في قطاع غزة. بدوره، وضع الرئيس الفلسطيني، ميركل، في صورة آخر المستجدات، فيما يتعلق بالعلاقة مع “إسرائيل”، أو الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد عباس، “التزامه بالعمل السياسي، وعدم رفض المفاوضات، على أساس حل الدولتين على حدود العام 1967، وقرارات الشرعية الدولية، ومن خلال آلية دولية متعددة الأطراف”. واتفق عباس وميركل، على “استمرار الاتصالات والتنسيق المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة”. وعقدت ميركل، الأسبوع الماضي، مباحثات مع نتنياهو، خلال زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول