بدأت جرافات العدو الصهيوني، ظهر اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت سكنية وزراعية فلسطينية في محافظة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” نقلا عن مصادر محلية قولها: إنّ قوّات كبيرة من جيش العدو الصهيوني اقتحمت منطقة الحلاوة في بلدة مسافر يطّا، وبدأت عمليات تجريف وهدم لمنشآت سكنية وزراعية، هي عبارة عن بركسات وخيم تستخدم للسكن وتربية الأغنام.

وفي سياق منفصل سلّمت السلطات الصهيونية أهالي تجمع “الخان الأحمر” البدوي شرق القدس المحتلة إخطارًا بتجريف طريق ترابية وتسويتها، لتسهيل دخول المركبات والآليات، تمهيدًا لإخلاء وهدم التجمع.

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة إن العدو سلّم أهالي التجمع أمس الاثنين إخطارا بتجريف طرق ترابية.

وأوضح أن العدو الصهيوني أمهل السكان أسبوعًا للاعتراض على الإخطار، مبينًا أن هذه الخطوة تهدف إلى بث الخوف في نفوس أهالي التجمع.

وجاء هذا القرار، بالتزامن مع مواصلة متضامنين فلسطينيين وأجانب اعتصامهم في الخان الأحمر لليوم الـ 112 على التوالي، رفضًا لقرار العدو بهدم التجمع وترحيل سكانه.

المصدر: المسيرة