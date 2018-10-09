شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء أربع غارات لطيران العدوان على مزارع نحل تابعة للمواطنين في منطقة الجبانة بمديرية الحالي محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن طائرة بدون طيار شنت غارة جنوب أكواخ الصيادين بساحل قرية مكرم في جزيرة كمران، فيما شن الطيران الحربي غارتين على مديرية برع و غارة على مزرعة مواطن في مديرية المراوعة.

وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، وتضررت ممتلكات المواطنين بقصف مماثل على قرى مديرية رازح فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الحجلة بالمديرية.

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة شرق المركز الصحي بسوق الخميس في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، وثلاث غارات على وادي الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

المصدر: وكالة سبأ