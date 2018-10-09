جدد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، “الحرص على خيار التوافق والتشاور في المشهد السياسي، وخاصة بين المؤسسات التنفيذية للدولة بما يعزز فرص تجاوز التحديات وتوفير المناخات المناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أحسن الظروف”. جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء، عن حركة النهضة، عقب لقاء الغنوشي بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج، مساء الإثنين.

من جهته، شدد السبسي، على “حرصه على الإعلاء من شأن الدولة، ورعاية المصلحة العامة وإعلاء القانون، واستيائه من كل انفلات أو تجاوز”. وعبر عن “انشغاله الشديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها البلاد، وضرورة تظافر كل الجهود للتخفيف منها”. كما جدد السبسي، “احترامه لكل مكونات الساحة السياسية ومنها حركة النهضة”. وفي بيان لها مساء الإثنين، اعتبرت حركة نداء تونس (أسسها السبسي)، أنّ “التوافق الذي تم العمل به بين رئيس الجمهورية ونداء تونس من جهة، وحركة النهضة من جهة أخرى، منذ انتخابات 2014، منتهيا”. وتابَعت “الحكومة الحالية هي حكومة حركة النهضة، وعليه فإنها (نداء تونس) غير معنية بدعمها سياسيا”.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول