أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تصريحات وتغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تربك سوق النفط العالمية، مشيراً إلى أن الأسعار مرتفعة بسبب قلق المشاركين في السوق. وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة “روسيا 24″ في ختام فعاليات ” أسبوع الطاقة الروسي”: “تلك الانفعالات، والتصريحات والتغريدات التي تصدر من القيادة الأميركية، تربك السوق، والسوق لا تعلم كيف تتصرف، وما يجب توقعه في المستقبل، والسعر الموجود اليوم في السوق، بحسب رؤيتي، مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما كان يمكن أن يكون لولا هذه الانفعالات”.

وتابع “بالمناسبة، خلال جلسة النقاش التي عقدت هنا، على هامش منتدى الطاقة، حيث شارك كذلك وزير الطاقة السعودي والأمين العام لأوبك، تحدث الجميع حول أن الأسعار، صياغة الأسعار اليوم تعتمد أكثر على مشاعر المشاركين في السوق أكثر مما على أساس التوازن بين العرض والطلب..”. وأوضح نوفاك، أن سعر النفط الذي يتراوح ما بين 65-75 دولار أميركي للبرميل الواحد يقلل من مخاطر حدوث أزمة جديدة في سوق النفط، قائلا: ” لا نود أن يكون لدينا فائدة مؤقتة مع هبوط حاد في الأسعار لاحقاً. ويمكن أن يكون ذلك في ارتفاع الأسعار، لأنه حينئذ يكون هناك إفراط في الإنتاج، عندها يتم تنفيذ المشاريع التي ليست فعالة بشكل كامل ويمتلئ السوق بالنفط، … لذلك ، إذا كانت الأسعار على مستوى مشروط … 65-75 ستكون هذه المخاطر أقل” .

يذكر أن ترامب سبق واتهم منظمة “أوبك” بزيادة أسعار النفط وطلب بتخفيضها وقال إن “أوبك” تلجأ إلي التلاعب بسوق النفط وعليها التخلي عن ذلك.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية