اعتقلت سلطات الأمن التركية الثلاثاء، 90 شخصاً للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد. وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها “جرى اعتقال 90 شخصاً في إطار العمليات الجارية ضد حزب العمال الكردستاني ومنع نشاطاته في البلاد”. وأشار البيان إلى “أن حملات الاعتقال جرت في 8 ولايات، حيث جرى في ولاية ديار بكر وحدها الواقعة شرقي البلاد اعتقال 80 شخصاً”. وكانت الداخلية التركية قد أعلنت يوم السبت الماضي اعتقال 137 شخصا بينهم رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ولاية باطمان في عمليات أمنية استهدفت حزب العمال الكردستاني. وجاءت حملات الاعتقال ضد حزب العمال الكردستاني قبيل الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في آذار/مارس 2019. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد قال في كلمة له ألقاها الأحد الماضي ” في حال فاز أشخاص متورطون بالإرهاب في الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء البلديات، فسنخضع تلك البلديات لوصاية الحكومة ونواصل طريقنا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية