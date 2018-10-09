ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة وانخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 17 شهرا في ظل مخاوف بشأن تباطؤ محتمل لنمو الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1189.58 دولار للأوقية. ويوم الاثنين انخفض الذهب 1.2 بالمئة وهو أكبر تراجع مئوي في يوم واحد منذ 15 أغسطس آب كما لامس أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1193 دولارا للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء في الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالنزول عن حاجز نفسي مهم في ظل خسائر حادة تكبدتها أسواق الأسهم المحلية وفي تحول يضغط على بقية عملات الأسواق الناشئة كي تنخفض قيمتها لتظل قادرة على المنافسة.

في غضون ذلك، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2018 و2019 قائلا إن توترات السياسات التجارية وفرض رسوم على الواردات يلحقان الضرر بالتجارة في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة صعوبات في ظل أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 14.40 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 816.99 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة أيضا إلى 1073.50 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز