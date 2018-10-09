الحالة العامة:

طقس خريفيّ متقّلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، من المتوقع ان تشتدّ مساءً مع حدوث برق ورعد.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة احياناً خاصة في المناطق الشمالية قد تترافق ببرق ورعد.

الخميس: غائم جزئياً إلى غائم احياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر.

الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٥ %.

حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية