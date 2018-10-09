الأمن الفدرالي الروسي يلقي القبض على 3 اشخاص في بطرسبورغ وبيتروزوفودسك كان بحوزتهم 36 عبوة ناسفة وقطعة سلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2018 - 10:15
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وفاة الحاجة أم عماد مغنية والدة الشهداء القائد الجهادي الكبير الحاج عماد والحاج فؤاد والحاج جهاد وجدة الشهيد جهاد
يصلى على جثمانها الطاهر اليوم الساعة 4:30 عصراً في روضة شهداء المقاومة الإسلامية - روضة الشهيدين - الغبيري
تقبل التعازي بالحاجة أم عماد مغنية ابتداء من الساعة 3 بعد الظهر في قاعة روضة الشهيدين في الغبيري
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: على السعودية إثبات إذا كان خاشقجي قد خرج من القنصلية في اسطنبول بتسجيلات مصورة
اردوغان: هناك أشخاص قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار والنيابة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يدعو السعودية إلى إجراء تحقيق معمق وشفاف حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي
المندوب السوري في الأمم المتحدة: كيف ندعو لتحقيق التنمية والرفاهية للشعوب بينما تقوم بعض الدول بفرض العقوبات عليها؟
بشار الجعفري: هل هناك من يصدق بأن قيام 100 دولة بتصدير الإرهاب إلى سوريا هو عمل حيادي وموضوعي؟
وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإيطالي في موسكو التسوية السياسية في سوريا وجهود المجتمع الدولي وتطبيق القرار 2254
المؤتمر الشعبي العام في اليمن: نجدد موقفنا المقاوم للعدوان والحصار والاحتلال وسنظل أوفياء لتضحيات كافة الشهداء والجرحى
الجيش اليمني يسيطر على عدد كبير من القرى والمواقع في جيزان إثر عملية عسكرية واسعة ومقتل العديد من قوى العدوان
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعامي 2018 و2019 إلى 3.7%
الأمن الفدرالي الروسي يلقي القبض على 3 اشخاص في بطرسبورغ وبيتروزوفودسك كان بحوزتهم 36 عبوة ناسفة وقطعة سلاح
منذ 15 mins
9 October، 2018
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