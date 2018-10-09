هل فكرت يوما كيف ستتصرف إن تعطلت ميزة تثبيت السرعة في سيارتك، وأنت تقودها على طريق سريعة، وأمامك مركبات أخرى، عليك تجنب الاصطدام بها، والتوقف بسلام؟

تعاني السيارات أحيانا عطلا في مثبت السرعة، الأمر الذي يفقد سائقها السيطرة عليها، على نحو يشكل خطرا على حياته والآخرين على الطرقات.

وتنصح العديد من المواقع المتخصصة بعالم السيارات باتباع مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تعطل المثبت، إذ يتوجب على السائق أن يلتزم بالهدوء مع ربط حزام الأمان، ومن المهم أيضا استخدام الأضواء التحذيرية في هذه الحالة، والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة.

على السائق أن يجرّب وضع ناقل السرعة في الوضع N، ومن ثم محاولة إطفاء المحرك بالمفتاح بالنسبة للسيارات القديمة، أو الضغط المستمر على زر التشغيل في السيارات الحديثة، وإن فشلت الخطوات السابقة، فمن الضروري الضغط على المكابح بقوة حتى تتوقف المركبة.

وإذا لم يفلح الضغط على المكابح، سيتوجب على قائد المركبة وقتها رفع فرامل اليد بشكل تدريجي، مع الإمساك بقوة بمقود السيارة، وفي حال إخفاق كل الحلول السابقة، على السائق وقتها تغيير ناقل السرعة من وضعية N إلى القيادة D، باستمرار لحين تجاوب المركبة.

وأخيرا، وبعد توقف المركبة، ينصح بالوقوف في منطقة الطوارئ المخصصة على الطريق، واستعمال الإشارات التحذيرية، وطلب المساعدة.

المصدر: سكاي نيوز