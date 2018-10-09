أعلنت إدارة العلاقات العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في مستودع عسكري في منطقة تشيرنيغوف.

وجاء في تقرير لها انه “في الساعة 3.30 ، وردت معلومات من رئيس الترسانة السادسة، بأن انفجارا وقع في بالقرب من قرية ايشنيا بمنطقة تشيرنيغوف .”

وأشار التقرير إلى ” القيام بإجلاء الأشخاص. وتم نشر مقر للقضاء على آثار الحادث الطارئ” .

وأضافت الإدارة، أنه جرى اتخاذ تدابير تقييدية على كافة أراضي منطقة تشيرنيغوف في أوكرانيا وعلى امتداد الحدود مع روسيا بعد الانفجار في المستودع العسكري.

المصدر: سبوتنيك