أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 9 تشرين الأول 2018
النهار
يجمع “العداء” للوزير جبران باسيل وزيراً قواتياً ومستشاراً رئاسياً سابقاً يعقدان لقاءً اسبوعياً يتبادلان فيه الافكار والمعلومات.
لم تنفع محاولات وزير الاعلام في ثني اعلامي عن مواصلة هجومه الذي يطاول نائبة اذ زادت وتيرته منذ يومين.
اللواء
تتحضر ملفات لوزارات ووزراء من لون ما، لتوضع على الطاولة، حالما تحين ساعة الحقيقة.
ينسق حزب وسطي مع حزب حليف لإقناع الرئيس المكلف بتبادل موضعي لتبادل الحقائب.
تعاني مدينة متوسطية من كساد تجاري، يكاد يصل إلى حدّ الإفلاس، على الرغم من موقعها التاريخي والجغرافي
المستقبل
يقال إن ديبلوماسيين نقلوا عن رئيس تكتل نيابي بارز تأكيده أمامهم أن ملف تشكيل الحكومة سيصل الى خواتيمه السعيدة قبل نهاية الشهر الحالي بالرغم من الأجواء الاعلامية المتشائمة.
المصدر: الوكالة الوطنية