أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 9 تشرين الأول 2018

النهار

يجمع “العداء” للوزير جبران باسيل وزيراً قواتياً ومستشاراً رئاسياً سابقاً يعقدان لقاءً اسبوعياً يتبادلان فيه الافكار والمعلومات‎.‎

لم تنفع محاولات وزير الاعلام في ثني اعلامي عن مواصلة هجومه الذي يطاول نائبة اذ زادت وتيرته منذ يومين‎.‎

اللواء

تتحضر ملفات لوزارات ووزراء من لون ما، لتوضع على الطاولة، حالما تحين ساعة الحقيقة.

‎

ينسق حزب وسطي مع حزب حليف لإقناع الرئيس المكلف بتبادل موضعي لتبادل الحقائب.

‎

تعاني مدينة متوسطية من كساد تجاري، يكاد يصل إلى حدّ الإفلاس، على الرغم من موقعها التاريخي والجغرافي

المستقبل‎ ‎

يقال إن ديبلوماسيين نقلوا عن رئيس تكتل نيابي بارز تأكيده أمامهم أن ملف تشكيل الحكومة سيصل الى خواتيمه السعيدة قبل نهاية الشهر ‏الحالي بالرغم من الأجواء الاعلامية المتشائمة.

المصدر: الوكالة الوطنية