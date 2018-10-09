قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي إن دول العدوان على اليمن تعرقل الحل الذي كان قد قدم كأحد حلول مشكلة تدهور سعر الريال اليمني.

وأوضح رئيس الثورية العليا أن العرض تضمن مطالبة المنظمات الدولية إلى تحويل المبالغ التي تقدمها لليمن إلى البنك المركزي اليمني وليس إلى بنوك يمنية خاصة.

وأضاف أن العرقلة تأتي “من خلال تبني دول العدوان للحل إنما في البنك المركزي فرع عدن وليس صنعاء”.

ولفت محمد علي الحوثي إلى أن العدوان أعلن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الحرب على الاقتصاد، وإنهاء الهدنة الاقتصادية كما صرح المبعوث الاممي السابق اسماعيل ولد الشيخ، قائلاً “يعرقلون الآن الحل الذي قدمناه، بتبنيه في عدن”.

وتابع “يقولون إنهم قدموا 11.18 مليار دولار، أين هي؟ وأين مصارفها؟ ومن نهبها؟ ولماذا لم تحافظ على استقرار الريال كما كان قبل نقل البنك إلى عدن؟”

المصدر: وكالات