عارضت إستونيا خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا استعادة حقوق روسيا في الجمعية.

وقال العضو في الوفد الإستوني أندرياس هيركل إن هناك محاولات لـ “تسهيل عودة الممثلين الروس” إلى الجمعية. وأعرب عن أمله بأن تعتبر غالبية المجتمعين هذا الأمر غير مقبول. وأكد أن “إستونيا ستصوت ضد ذلك”.

ومن بين مواضيع اجتماع الجمعية العامة لمجلس أوروبا في ستراسبورغ إعادة النظر في نظام تقديم الطعون بشأن صلاحيات الوفود الوطنية، بما في ذلك حق التصويت، الأمر الذي يخص روسيا بشكل مباشر بعد أن علقت مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة ردا على حرمان الوفد الروسي من حق التصويت.

يذكر، أن الجمعية العامة لمجلس أوروبا حرمت روسيا من حق التصويت في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. وفي 2017 رفضت موسكو دفع اشتراكاتها المالية حتى استعادة كامل صلاحياتها في الجمعية.

وفي حال إقرار التعديلات على القواعد المتعلقة بصلاحيات الوفود قد تغير روسيا موقفها وتستأنف دفع الاشتراكات المالية.

المصدر: وكالة سبوتنيك