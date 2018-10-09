أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه إزاء التقارير حول الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، الاثنين، “أنا قلق بهذا الشأن، ولا يعجبني السماع عن ذلك”.

وأضاف “أتمنى أن تحل هذه المسألة. والآن لا يعرف أحد شيئا عن ذلك”.

وفي وقت سابق، دعت صحيفة “واشنطن بوست” الإدارة الأمريكية إلى مطالبة السعودية بتقديم “أجوبة” عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي الذي يشتبه بأنه قتل، ومعاقبة المملكة في حال عدم تعاونها.

كما دعت الصحيفة تركيا إلى كشف ما لديها من أدلة حول احتمال قتل خاشقجي و”بذل كل الجهود في التحقيق”.

وتحدث كذلك بعض أعضاء الكونغرس عن قلقهم إزاء القضية، حيث دعا السناتور ليندسي غراهام الحكومة السعودية إلى تقديم “جواب واضح” بهذا الشأن، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر بالنسبة للعلاقات الأمريكية السعودية.

المصدر: الاعلام الحربي