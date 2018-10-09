كشف مصدر عسكري دبلوماسي لوكالة “تاس” أن موسكو قدمت 3 كتائب من أنظمة “إس 300” للدفاع الجوي لسوريا بلا مقابل.

وقال المصدر، إنه “تم يوم 1 تشرين الاول إنجاز تقديم 3 كتائب “إس 300 بي أم” لسوريا، تضم كل كتيبة 8 منصات إطلاق”، وذلك بلا مقابل. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى منصات الإطلاق تم توريد أكثر من 100 صاروخ موجه لكل كتيبة.

وذكر المصدر أن المعدات المقدمة لسوريا استخدمت في وقت سابق من قبل أحد الأفواج للقوات الجوية الفضائية الروسية، قبل أن يتم تزويد الفوج بأنظمة “إس 400” الأكثر تطوراً.

وأكد أن كل الأنظمة التي حصلت عليها سوريا خضعت لعمليات صيانة، وهي صالحة تماما للاستخدام وقادرة على تنفيذ المهام القتالية.

المصدر: وكالات