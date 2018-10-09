أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأن الصين تصر على وقف الولايات المتحدة بوقف اتصالاتها الرسمية والعسكرية مع تايوان بالإضافة إلي وقفها بيع الأسلحة لتايبيه.

وقال وانغ يي خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في بكين “الصين تصر على أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ “الصين الواحدة” وبالبيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة بالإضافة إلى وقف اتصالاتها الرسمية والعسكرية مع تايوان ووقف بيع الأسلحة لتايبيه، حسب بيان للخارجية الصينية نشر على موقعها الرسمي.

كما دعا وانغ يي الولايات المتحدة إلى ردع والحد من نفوذ ما يسمى بالقوى من أجل استقلال تايوان، واتخاذ إجراءات واقعية تدعم العلاقات الأميركية الصينية بالإضافة إلى السلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

وكانت الولايات المتحدة قررت بيع قطع الغيار لمقاتلات “إف – 16” وطائرات النقل “سي – 130” التايوانية، الأمر الذي لاقى اعتراضا من قبل الصين ودعوات لإلغاء الصفقة مع تايوان فورا.

المصدر: سبوتنيك