صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، بأن جميع مناورات الجيش الروسي، بما في ذلك والمناورات “فوستوك-2018″، تهدف إلى الدفاع عن أراضي روسيا، فقط.

وقال شويغو خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، الأميرال كاتسوتوشي كافانو: ” “لقد وجهنا دعوة إلى مراقبيكم وملحقيكم [العسكريين] لحضور المناورات “فوستوك-2018″. لسوء الحظ ، لم نر حضوركم ومشاركتكم في هذه المناورات. ونأمل بأن نتمكن في المستقبل من إظهار الروح السلمية الكاملة لمناوراتنا التي تهدف فقط إلى الدفاع عن حدود دولتنا”.

وفي الوقت نفسه ، لفت شويغو إلى أنه في روسيا استجابوا لمقترحات الجانب الياباني ولم يستخدموا أراضي جزر الكوريل أثناء المناورات.

وقال بهذا الخصوص: “إذن ، لدينا ما يمكن مناقشته”.

ووفقا لتقديرات وزير الدفاع الروسي ، فإن المشاورات الروسية – اليابانية لوزيري الدفاع والشؤون الخارجية للبلدين في صيغة “2+2” والاجتماع الثنائي لوزيري الدفاع في روسيا واليابان ، الذي جرى في 31 تموز/ يوليو، جرت بنجاح.

هذا وجرت مناورات الجيش الروسي “الشرق – 2018” في الفترة من 11 إلى 17 أيلول/سبتمبر الماضي، تحت إشراف وزير الدفاع سيرغي شويغو، في منطقة الشرق الأقصى الروسية. ويذكر أن هذه المناورات أصبحت الأكبر على مدى الـ 37 عاما الماضية، حيث شارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وعشرات الآلاف من المدرعات والطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار. كما شارك في إحدى مراحل هذه المناورات، عسكريون من القوات المسلحة الصينية والقوات المسلحة المنغولية

المصدر: سبوتنيك