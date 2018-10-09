أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أن “بلاده تتابع عن قرب الأوضاع في مقاطعة سولاويسي وسط إندونيسيا، ومن المقرر إرسال مساعدات إغاثة إنسانية غدا لمساعدة السكان في المناطق الأكثر تضررًا جراء الزلازل القوي وموجات المد العاتية تسونامي التي ضربت وسط البلاد نهاية الشهر الماضي”.

واشار إلى أن “الرئيس الصيني شي جين بينغ وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي أرسلا تعازيهما في ضحايا الزلازل وموجات تسونامي”، منوهاً الى انه “وفقًا للسفارة الصينية في إندونيسيا، فإن 37 مواطنا صينيا تأكدت إصابتهم جراء هذه الزلازل وموجات المد البحري”.

ولفت إلى أن “27 منهم تم نقلهم إلى أماكن آمنة، فيما أصر الباقون على عدم ترك أماكنهم”.

المصدر: وكالات